Определился победитель самого престижного хоккейного турнира мира
13 июня, 2019, 09:51
Стал известен победитель Национальной хоккейной лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В решающем матче плей-офф НХЛ "Сент-Луис" обыграл "Бостон" 4: 1 и выиграла серию со счетом 4: 3
Клуб впервые завоевал Кубок Стэнли. Приз самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги получил форвард "Сент-Луиса" Райан О'Райлли.
"Бостон" - "Сент-Луис" 1: 4
Кубок Стэнли - хоккейный приз, ежегодно вручаемый победителю плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кубком является массивная серебряная ваза высотой почти 90 см.
- Напомним, 24 мая стало известно, что в столице Украины состоится чемпионат мира U-20 по хоккею в дивизионе IB.
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