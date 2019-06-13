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Espreso.tvСпортОпределился победитель самого престижного хоккейного турнира мира

Определился победитель самого престижного хоккейного турнира мира


фото: elgezit.kg
Стал известен победитель Национальной хоккейной лиги

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В решающем матче плей-офф НХЛ "Сент-Луис" обыграл "Бостон" 4: 1 и выиграла серию со счетом 4: 3

Клуб впервые завоевал Кубок Стэнли. Приз самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги получил форвард "Сент-Луиса" Райан О'Райлли.

"Бостон" - "Сент-Луис" 1: 4

Кубок Стэнли - хоккейный приз, ежегодно вручаемый победителю плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кубком является массивная серебряная ваза высотой почти 90 см.

 

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