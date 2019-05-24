В Киеве состоится чемпионат мира по хоккею

24 мая, 2019, 14:08

В столице Украины состоится чемпионат мира U-20 по хоккею в дивизионе ИС

Об этом Федерация хоккея Украины сообщила на своей странице в facebook.

ФКУ проинформировала, что чемпионат мира U20 в дивизионе ИС состоится в Киеве.

"Даты проведения - 10-17 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.