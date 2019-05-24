В Киеве состоится чемпионат мира по хоккею
24 мая, 2019, 14:08
В столице Украины состоится чемпионат мира U-20 по хоккею в дивизионе ИС
Об этом Федерация хоккея Украины сообщила на своей странице в facebook.
ФКУ проинформировала, что чемпионат мира U20 в дивизионе ИС состоится в Киеве.
"Даты проведения - 10-17 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
- 28 января стало известно, что украинский боксер Василий Ломаченко регулярно играет в хоккей в форме, на которой изображен флаг Российской империи.
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