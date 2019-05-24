//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ Киеве состоится чемпионат мира по хоккею

В Киеве состоится чемпионат мира по хоккею


фото: UA-Football
В столице Украины состоится чемпионат мира U-20 по хоккею в дивизионе ИС

Об этом Федерация хоккея Украины сообщила на своей странице в facebook.

ФКУ проинформировала, что чемпионат мира U20 в дивизионе ИС состоится в Киеве.

"Даты проведения - 10-17 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

  • 28 января стало известно, что украинский боксер Василий Ломаченко регулярно играет в хоккей в форме, на которой изображен флаг Российской империи.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать