Климкин спрогнозировал вступление Украины в ЕС в 2035 году
Об этом Павел Климкин написал в Facebook.
Если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, то после 2025 года в Украине появится реальный шанс получить европейскую перспективу, отметил глава МИД.
"В среднем с момента подачи заявки на вступление в Евросоюз и до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет", - заначив он.
Дипломат подчеркнул, что никаких проблем с предоставлением европейской перспективы в целом не было.
"По поводу вступления Болгарии и Румынии некоторые в ЕС до сих пор считают, что их приняли несколько поспешно. Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035", - отметил Климкин.
Он отметил, что примерно такими же цифрами оперируют европейские друзья и партнеры Украина.
"И, к сожалению, Европа - это не только наши сторонники. А те, кто нам не слишком симпатизирует, вообще не хотят устанавливать какие-то конкретные сроки", - отметил министр.
- Напомним, 5 июня во время встречи в Брюсселе президента Европейского совета Дональда Туска и президента Украины Владимира Зеленского было подтверждено, что саммит Украина - ЕС состоится 8 июля в Киеве .
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