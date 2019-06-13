Климкин спрогнозировал вступление Украины в ЕС в 2035 году

13 июня, 2019, 13:58

Украина может вступить в Европейский Союз в 2035 году

Об этом Павел Климкин написал в Facebook.

Если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, то после 2025 года в Украине появится реальный шанс получить европейскую перспективу, отметил глава МИД.

"В среднем с момента подачи заявки на вступление в Евросоюз и до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет", - заначив он.

Дипломат подчеркнул, что никаких проблем с предоставлением европейской перспективы в целом не было.

"По поводу вступления Болгарии и Румынии некоторые в ЕС до сих пор считают, что их приняли несколько поспешно. Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035", - отметил Климкин.

Он отметил, что примерно такими же цифрами оперируют европейские друзья и партнеры Украина.

"И, к сожалению, Европа - это не только наши сторонники. А те, кто нам не слишком симпатизирует, вообще не хотят устанавливать какие-то конкретные сроки", - отметил министр.