Зеленский и Туск подтвердили проведение саммита Украина–ЕС 8 июля

5 июня, 2019, 17:02

На встрече президента Европейского совета Дональда Туска и президента Украины Владимира Зеленского было подтверждено, что саммит Украина–ЕС состоится 8 июля в Киеве

Об этом сообщает пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

"На встрече Владимира Зеленского с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском было подтверждено, что саммит Украина–ЕС состоится в Киеве 8 июля, - написала она в Facebook.

"Мы обсудили следующий саммит Украина–ЕС. Он изложит приоритеты наших отношений на следующий год. Нашим общим решением было провести саммит, как планировалось", - сказал Туск на совместной с Зеленским пресс-конференции, которую транслировало Еспресо.TV.

Президент Европейского Совета также добавил, что во время встречи они договорились сохранять тесные контакты.

В свою очередь, Зеленский отметил: "8 июля я рад приветствовать вас и всех партнеров в Украине на саммите Украина–ЕС".

По его словам, саммит предоставит "новый импульс отношениям" между Украиной и ЕС.