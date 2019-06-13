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Espreso.tvОбществоГБР: полицейские грабили бизнесменов во время фиктивных обысков

ГБР: полицейские грабили бизнесменов во время фиктивных обысков

В Мелитополе Запорожской области расследуют уголовное производство по полицейских, которые обманом организовывали обыски у предпринимателей с целью их ограбления

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Работники полиции на основании недостоверной информации обращались в суд с ходатайствами о проведении обысков у предпринимателей, говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем, в ходе проведения обысков правоохранители изымали материальные ценности на значительные суммы средств, и присваивали их через подконтрольные предприятия.

Отмечается, что следователями ГБР проводится досудебное расследование по факту злоупотребления полицейскими властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК).

Сейчас установлено, что только во время одного обыска было незаконно изъято и впоследствии реализовано в пользу посторонних лиц имущество предприятия на сумму более на 300 тыс. грн, отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что в целом правоохранителями проведено 24 подобных обыска, причиненные бизнесменам убытки устанавливаются.

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