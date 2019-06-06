Хищение в "оборонке": чиновники Харьковского БТЗ нанесли государству ущерб на 9,7 млн

6 июня, 2019, 13:58

В Государственном бюро расследований установили, что из-за неправомерных действий должностных лиц Харьковского бронетанкового завода Украине нанесен ущерб в размере 9,7 млн грн

Об этом сообщила на брифинге в Киеве первый заместитель директора Государственного бюро расследования Ольга Варченко, передает Еспресо.TV

"Во исполнение договоров ГП (государственного предприятия, - ред.) было приобретено 49 изделий на общую сумму 47 млн грн на выполнение условий договоров частными предприятиями, якобы были поставлены новые прицелы-дальномеры, после чего заводом была произведена их оплата в полном объеме", - сказала Варченко.

По ее словам, бюро установило, что в августе 2016 в адрес НАБУ поступили материалы плановой ревизии деятельности указанного ГП за период 2012-2016 годов, которая, в частности, установила, что значительная часть из тех 49 прицелов фактически поставлена не была, поскольку, например , 10 из них были сняты с военной техники - танков, находившихся на территории завода и принадлежали центру учета избыточного имущества Минобороны.

"Схема хищения бюджетных средств была достаточно простой, заключалась в том, что на территории завода находились более 240 танков, принадлежавших центру учета избыточного имущества. С танков снимались прицелы и ставились на другие танки, находившиеся в том же помещении", - сообщила Варченко .

"Следователи ГБР в рамках своего производства изъяли всю необходимую документацию в Харьковском БТЗ, провели обыски в НАБУ. Кроме того, мы назначили комплексную товароведческую экспертизу, согласно которой установлено, что указанными неправомерными действиями должностных лиц Харьковского БТЗ нанесен ущерб государству в размере 9700 тыс . грн ", - добавила она.