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Espreso.tvСпортФутболистам "Ливерпуля" за победу в ЛЧ подарили золотые айфоны

Футболистам "Ливерпуля" за победу в ЛЧ подарили золотые айфоны


фото: REUTERS
За победу в Лиге чемпионов руководство "Ливерпуля" подарило команде бонусы и ценные телефоны

Об этом сообщает Daily Mail .

28 игроков мерсисайдцев и главный тренер Юрген Клопп получили кастомизированные золотые смартфоны iPhone X стоимостью 3,5 тыс. фунтов каждый.

На телефонах изображены фамилии и номера футболистов "Ливерпуля", а также кубок и логотип Лиги чемпионов.

  • 5 июня главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как отпраздновал победу команды в Лиге чемпионов.

 

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