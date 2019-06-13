Футболистам "Ливерпуля" за победу в ЛЧ подарили золотые айфоны
13 июня, 2019, 16:14
За победу в Лиге чемпионов руководство "Ливерпуля" подарило команде бонусы и ценные телефоны
Об этом сообщает Daily Mail .
28 игроков мерсисайдцев и главный тренер Юрген Клопп получили кастомизированные золотые смартфоны iPhone X стоимостью 3,5 тыс. фунтов каждый.
На телефонах изображены фамилии и номера футболистов "Ливерпуля", а также кубок и логотип Лиги чемпионов.
- 5 июня главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как отпраздновал победу команды в Лиге чемпионов.
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