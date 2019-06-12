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Espreso.tvСпортЛунин рассказал, за счет чего удалось пробиться в финал ЧМ-2019

Лунин рассказал, за счет чего удалось пробиться в финал ЧМ-2019


фото: fifa.com
Голкипер сборной Украины U-20 Андрей Лунин рассказал, за счет чего удалось преодолеть в полуфинале чемпионата мира-2019 Италию и пробиться в финал турнира

Слова вратаря приводит официальный сайт УАФ .

"Игра получилась действительно очень сложной, а эмоций почти не осталось. Сейчас уже хочется только отдохнуть, восстановиться и готовиться к финалу турнира. Все эмоции уже оставили позади - в раздевалке, на поле. Италия - хорошая команда, дисциплинированная. Она грамотно играла, в нее выносливые футболисты. Нам было сложно. Теперь все мысли о финале ", - сказал голкипер" Реала ".

Лунин также прокомментировал момент с отмененным голом Италии на последних секундах.

"Там было нарушение правил против нашего защитника, поэтому судья принял правильное и справедливое решение", - заявил голкипер.

  • Напомним, 11 июня сборная Украины U-20 победила Италию в полуфинальном поединке чемпионата мира-2019 и стала первым финалистом турнира.
  • Стал известен соперник сборной Украины U-20 в финале чемпионата мира-2019 .
  • Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал противоречивый момент полуфинала ЧМ-2019, когда арбитр на последних секундах отменил гол Италии.

 

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