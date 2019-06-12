Лунин рассказал, за счет чего удалось пробиться в финал ЧМ-2019
12 июня, 2019, 09:50
Голкипер сборной Украины U-20 Андрей Лунин рассказал, за счет чего удалось преодолеть в полуфинале чемпионата мира-2019 Италию и пробиться в финал турнира
Слова вратаря приводит официальный сайт УАФ .
"Игра получилась действительно очень сложной, а эмоций почти не осталось. Сейчас уже хочется только отдохнуть, восстановиться и готовиться к финалу турнира. Все эмоции уже оставили позади - в раздевалке, на поле. Италия - хорошая команда, дисциплинированная. Она грамотно играла, в нее выносливые футболисты. Нам было сложно. Теперь все мысли о финале ", - сказал голкипер" Реала ".
Лунин также прокомментировал момент с отмененным голом Италии на последних секундах.
"Там было нарушение правил против нашего защитника, поэтому судья принял правильное и справедливое решение", - заявил голкипер.
- Напомним, 11 июня сборная Украины U-20 победила Италию в полуфинальном поединке чемпионата мира-2019 и стала первым финалистом турнира.
- Стал известен соперник сборной Украины U-20 в финале чемпионата мира-2019 .
- Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал противоречивый момент полуфинала ЧМ-2019, когда арбитр на последних секундах отменил гол Италии.
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