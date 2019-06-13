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Espreso.tvОбществоЕС выделил дополнительно 3,5 млн евро, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эболы

ЕС выделил дополнительно 3,5 млн евро, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эболы

Евросоюз выделил дополнительно 3,5 млн евро на профилактические мероприятия в странах, граничащих с Конго, из-за распространения лихорадки Эбола

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"из-за того, что вспышка смертельного вируса Эбола в Демократической Республике Конго продолжается, ЕС объявил о предоставлении следующего транша чрезвычайного финансирования в сумме 3,5 млн евро, из которых 2,5 млн предназначены для Уганды, и 1,0 млн - для Южного Судана", - говорится в сообщении.

Европейские деньги пойдут на организацию первоочередных профилактических мероприятий - усиления медицинского наблюдения на локальном уровне, оборудования соответствующих санитарных пунктов на границах, подготовки и тренировки команд для быстрого реагирования на вспышки болезни.

Предполагается, что помощь ЕС позволит местным органам здравоохранения быстрее выявлять и предотвращать вспышки лихорадки.

С начала эпидемии лихорадки Эбола в ДРК в 2018 году Евросоюз выделил на борьбу с болезнью и для ее профилактики более 17 млн евро.

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