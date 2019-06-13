ЕС выделил дополнительно 3,5 млн евро, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эболы
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
"из-за того, что вспышка смертельного вируса Эбола в Демократической Республике Конго продолжается, ЕС объявил о предоставлении следующего транша чрезвычайного финансирования в сумме 3,5 млн евро, из которых 2,5 млн предназначены для Уганды, и 1,0 млн - для Южного Судана", - говорится в сообщении.
Европейские деньги пойдут на организацию первоочередных профилактических мероприятий - усиления медицинского наблюдения на локальном уровне, оборудования соответствующих санитарных пунктов на границах, подготовки и тренировки команд для быстрого реагирования на вспышки болезни.
Предполагается, что помощь ЕС позволит местным органам здравоохранения быстрее выявлять и предотвращать вспышки лихорадки.
С начала эпидемии лихорадки Эбола в ДРК в 2018 году Евросоюз выделил на борьбу с болезнью и для ее профилактики более 17 млн евро.
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