ЕС выделил дополнительно 3,5 млн евро, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эболы

13 июня, 2019, 19:48

Евросоюз выделил дополнительно 3,5 млн евро на профилактические мероприятия в странах, граничащих с Конго, из-за распространения лихорадки Эбола

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"из-за того, что вспышка смертельного вируса Эбола в Демократической Республике Конго продолжается, ЕС объявил о предоставлении следующего транша чрезвычайного финансирования в сумме 3,5 млн евро, из которых 2,5 млн предназначены для Уганды, и 1,0 млн - для Южного Судана", - говорится в сообщении.

Европейские деньги пойдут на организацию первоочередных профилактических мероприятий - усиления медицинского наблюдения на локальном уровне, оборудования соответствующих санитарных пунктов на границах, подготовки и тренировки команд для быстрого реагирования на вспышки болезни.

Предполагается, что помощь ЕС позволит местным органам здравоохранения быстрее выявлять и предотвращать вспышки лихорадки.

С начала эпидемии лихорадки Эбола в ДРК в 2018 году Евросоюз выделил на борьбу с болезнью и для ее профилактики более 17 млн евро.