//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирДуда объяснил, почему между Польшей и РФ невозможны дружеские отношения

Дуда объяснил, почему между Польшей и РФ невозможны дружеские отношения

Президент Польши Дуда заявил, что хотел бы дружеских отношений с Россией, но исторически так сложилось, что РФ всегда хотела захватить территорию его страны

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, Дуда заявил, что в последние годы Россия вновь показывает свое "неприятное, имперское лицо" и его страна не хочет быть частью российской сферы влияния.

Однако президент добавил, что "очень хотел бы видеть Россию другом", так как эта страна - "большой сосед" Польши.

"И я рад, что сегодня мы можем смело говорить, в том числе в связи с военным присутствием США и НАТО в Польше, что мы действительно, в первую очередь, с политической точки зрения, являемся частью Запада", - сказал он.

Напомним, Дуда и Трамп в Вашингтоне подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны по поводу присутствия вооруженных сил США на территории Польши. Согласно декларации, США планируют увеличить свое нынешнее военное присутствие в Польше более чем на 1 тыс. солдат в ближайшем будущем.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

13 июня, 2019 четверг

12 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать