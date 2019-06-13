Дуда объяснил, почему между Польшей и РФ невозможны дружеские отношения
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, Дуда заявил, что в последние годы Россия вновь показывает свое "неприятное, имперское лицо" и его страна не хочет быть частью российской сферы влияния.
Однако президент добавил, что "очень хотел бы видеть Россию другом", так как эта страна - "большой сосед" Польши.
"И я рад, что сегодня мы можем смело говорить, в том числе в связи с военным присутствием США и НАТО в Польше, что мы действительно, в первую очередь, с политической точки зрения, являемся частью Запада", - сказал он.
Напомним, Дуда и Трамп в Вашингтоне подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны по поводу присутствия вооруженных сил США на территории Польши. Согласно декларации, США планируют увеличить свое нынешнее военное присутствие в Польше более чем на 1 тыс. солдат в ближайшем будущем.
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