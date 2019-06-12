Из-за Роналду из "Ювентуса" разбегаются футболисты

12 июня, 2019, 12:37

Аргентинский форвард Дибала решил покинуть итальянский "Ювентус" из-за португальца Криштиану Роналду

Об этом сообщает Sky Sports .

Причиной такого решения 25-летнего Дибала является приход в команду прошлым летом португальца Криштиану Роналду. После этого "Ювентус" перешел на игровую схему 4-3-3, по которой аргентинец начал значительно меньше выходить на поле. Если же он появляется в игре, то располагается на непривычной для себя позиции правого флангового нападающего.

В чемпионате Италии-2018/19 Дибала провел 30 матчей забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Основными претендентами на аргентинца считаются итальянский "Интер" и английский "Манчестер Юнайтед".