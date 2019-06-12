Из-за Роналду из "Ювентуса" разбегаются футболисты
12 июня, 2019, 12:37
Аргентинский форвард Дибала решил покинуть итальянский "Ювентус" из-за португальца Криштиану Роналду
Об этом сообщает Sky Sports .
Причиной такого решения 25-летнего Дибала является приход в команду прошлым летом португальца Криштиану Роналду. После этого "Ювентус" перешел на игровую схему 4-3-3, по которой аргентинец начал значительно меньше выходить на поле. Если же он появляется в игре, то располагается на непривычной для себя позиции правого флангового нападающего.
В чемпионате Италии-2018/19 Дибала провел 30 матчей забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Основными претендентами на аргентинца считаются итальянский "Интер" и английский "Манчестер Юнайтед".
- Напомним, в конце мая нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые за 12 лет не вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионата.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
Читайте также
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются