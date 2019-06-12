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Espreso.tvМирВ Судане - новая попытка переворота

В Судане - новая попытка переворота

В Судане была предпринята попытка переворота против временного Военного совета

Об этом сообщает GulfNews.

Как сообщается, во время неудачного путча были задержаны 68 офицеров. В отношении них проводится расследование.

Большинство находятся в группе, которая пыталась свергнуть Военный совет Судана - офицеры-исламисты, верные прежнему режиму. Среди заговорщиков также были и гражданские лица.

По словам источников, был произведен арест двух членов групп "военной и гражданской", которые намеревались свергнуть временный военсовет. Кроме того, в перевороте участвовала группировка, которая называет себя "Моджахеды", а некоторые из заговорщиков еще находятся на службе в армии.

  • Напомним, 11 апреля в Судане на фоне длительных народных протестов руководство национальной армии отстранило от власти президента Омара аль-Башира и его правительство.
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