В Судане - новая попытка переворота

12 июня, 2019, 18:02

В Судане была предпринята попытка переворота против временного Военного совета

Об этом сообщает GulfNews.

Как сообщается, во время неудачного путча были задержаны 68 офицеров. В отношении них проводится расследование.

Большинство находятся в группе, которая пыталась свергнуть Военный совет Судана - офицеры-исламисты, верные прежнему режиму. Среди заговорщиков также были и гражданские лица.

По словам источников, был произведен арест двух членов групп "военной и гражданской", которые намеревались свергнуть временный военсовет. Кроме того, в перевороте участвовала группировка, которая называет себя "Моджахеды", а некоторые из заговорщиков еще находятся на службе в армии.