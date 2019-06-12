В Судане - новая попытка переворота
12 июня, 2019, 18:02
В Судане была предпринята попытка переворота против временного Военного совета
Об этом сообщает GulfNews.
Как сообщается, во время неудачного путча были задержаны 68 офицеров. В отношении них проводится расследование.
Большинство находятся в группе, которая пыталась свергнуть Военный совет Судана - офицеры-исламисты, верные прежнему режиму. Среди заговорщиков также были и гражданские лица.
По словам источников, был произведен арест двух членов групп "военной и гражданской", которые намеревались свергнуть временный военсовет. Кроме того, в перевороте участвовала группировка, которая называет себя "Моджахеды", а некоторые из заговорщиков еще находятся на службе в армии.
- Напомним, 11 апреля в Судане на фоне длительных народных протестов руководство национальной армии отстранило от власти президента Омара аль-Башира и его правительство.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-