В киевском метро появятся автоматические дефибрилляторы

12 июня, 2019, 19:17

В следующем году на 19 станциях киевского метро появятся современные аптечки и автоматические дефибрилляторы

Об этом сообщила активистка движения "РеаниМетро" Кира Нечай в Facebook .

Активисты подали проект о дефибрилляторе в метро на конкурс "Общественный бюджет", он набрал 10 тыс. голосов, говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего голосов набрали пересадочные станции, а также Вокзальная, Арсенальная и Олимпийская.

Отмечается, что проект предусматривает обучение для сотрудников метро, чтобы они смогли оказать первую неотложную помощь.

Список станций метро, на которых появятся автоматические дефибрилляторы

Красная ветка:

Крещатик

Театральная

Лесная

Дарница

Арсенальная

Вокзальная

Политехнический институт

Шулявская

Святошин

Академгородок

Синяя ветка:

Площадь Независимости

Льва Толстого

Почайна

Контрактовая площадь

Олимпийская

Зеленая ветвь:

Золотые ворота

Лукьяновская

Осокорки

Дворец спорта

Справка.

Дефибриллятор - прибор, предназначенный для ликвидации нарушения сердечной деятельности путем электрического импульса.