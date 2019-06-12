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Espreso.tvОбществоВ киевском метро появятся автоматические дефибрилляторы

В киевском метро появятся автоматические дефибрилляторы

В следующем году на 19 станциях киевского метро появятся современные аптечки и автоматические дефибрилляторы

Об этом сообщила активистка движения "РеаниМетро" Кира Нечай в Facebook .

Активисты подали проект о дефибрилляторе в метро на конкурс "Общественный бюджет", он набрал 10 тыс. голосов, говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего голосов набрали пересадочные станции, а также Вокзальная, Арсенальная и Олимпийская.

Отмечается, что проект предусматривает обучение для сотрудников метро, чтобы они смогли оказать первую неотложную помощь.

Список станций метро, на которых появятся автоматические дефибрилляторы

Красная ветка:

  • Крещатик
  • Театральная
  • Лесная
  • Дарница
  • Арсенальная
  • Вокзальная
  • Политехнический институт
  • Шулявская
  • Святошин
  • Академгородок

Синяя ветка:

  • Площадь Независимости
  • Льва Толстого
  • Почайна
  • Контрактовая площадь
  • Олимпийская

Зеленая ветвь:

  • Золотые ворота
  • Лукьяновская
  • Осокорки
  • Дворец спорта

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Справка.

Дефибриллятор - прибор, предназначенный для ликвидации нарушения сердечной деятельности путем электрического импульса.

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