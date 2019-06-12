В киевском метро появятся автоматические дефибрилляторы
12 июня, 2019, 19:17
В следующем году на 19 станциях киевского метро появятся современные аптечки и автоматические дефибрилляторы
Об этом сообщила активистка движения "РеаниМетро" Кира Нечай в Facebook .
Активисты подали проект о дефибрилляторе в метро на конкурс "Общественный бюджет", он набрал 10 тыс. голосов, говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего голосов набрали пересадочные станции, а также Вокзальная, Арсенальная и Олимпийская.
Отмечается, что проект предусматривает обучение для сотрудников метро, чтобы они смогли оказать первую неотложную помощь.
Список станций метро, на которых появятся автоматические дефибрилляторы
Красная ветка:
- Крещатик
- Театральная
- Лесная
- Дарница
- Арсенальная
- Вокзальная
- Политехнический институт
- Шулявская
- Святошин
- Академгородок
Синяя ветка:
- Площадь Независимости
- Льва Толстого
- Почайна
- Контрактовая площадь
- Олимпийская
Зеленая ветвь:
- Золотые ворота
- Лукьяновская
- Осокорки
- Дворец спорта
Справка.
Дефибриллятор - прибор, предназначенный для ликвидации нарушения сердечной деятельности путем электрического импульса.
- Напомним, с 1 сентября 2019 года при проектировании новых станций метро или во время реконструкции обязательно будут предусматриваться туалеты для пассажиров .
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