С осени во время реконструкции станций метро обязательно будут строить туалеты

3 июня, 2019, 19:10

С 1 сентября 2019 года при строительстве или реконструкции метрополитена в Украине должны предусматриваться туалеты для пассажиров

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

Уборные должны размещаться на входе/выходе из станций.

"Это оптимальное размещение, которое с технической точки зрения можно делать у нас, и это будет удобно для людей", - пояснил он.

Соответствующая норма содержится в обновленных ГСН "Метрополитены", они вступают в силу с 1 сентября.

Сегодня в действующих ГСН "Сооружения транспорта. Метрополитены "отсутствует норма по проектированию общественных туалетов для пассажиров. Но во многих странах Европы, в частности, Франции, Великобритании и Австрии это нормальная практика. Общественные туалеты при входе на станции там есть.

"Поэтому мы учли мнение общественности, ведь вокруг этого вопроса было всегда много обсуждений. Тем более что в Украине тоже есть удачные примеры такого внедрения, например, харьковское метро", - добавил Парцхаладзе.

Согласно новым ГСН, во время нового строительства и реконструкции должны предусматриваться санузлы в пределах вестибюля станции, то есть на входе/выходе к ним. Санузлы должны обязательно должны быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

В сложных условиях при реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах или рядом со станцией на поверхности земли.