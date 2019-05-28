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Espreso.tvСпортУкраинскому боксеру заплатят за чемпионский бой криптовалютой

Украинскому боксеру заплатят за чемпионский бой криптовалютой


фото: Union Box Promotions
Украинский боксер Артем Далакян получит гонорар за бой за титул чемпиона мира WBA в криптовалюте

Об этом сообщает SportArena .

Чемпион мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян за бой, который состоится 15 июня в Киеве, получит гонорар в 1 млн в криптовалюте Cryptaur.

"Мне приятно быть первым чемпионом по профессиональному боксу в мире, гонорар которого выплачивался в криптовалюта. Диджитализация и технологический прогресс в 2019 году неумолимы, так что представителям всех профессий теперь необходимо осваивать передовые технологии", - сказал Далакян.

Для Артём Далакян это будет обязательная защита титула, соперником Украинский станет Саравут Таворнхама из Таиланда.

 

 

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