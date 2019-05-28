Украинскому боксеру заплатят за чемпионский бой криптовалютой
28 мая, 2019, 13:27
Украинский боксер Артем Далакян получит гонорар за бой за титул чемпиона мира WBA в криптовалюте
Об этом сообщает SportArena .
Чемпион мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян за бой, который состоится 15 июня в Киеве, получит гонорар в 1 млн в криптовалюте Cryptaur.
"Мне приятно быть первым чемпионом по профессиональному боксу в мире, гонорар которого выплачивался в криптовалюта. Диджитализация и технологический прогресс в 2019 году неумолимы, так что представителям всех профессий теперь необходимо осваивать передовые технологии", - сказал Далакян.
Для Артём Далакян это будет обязательная защита титула, соперником Украинский станет Саравут Таворнхама из Таиланда.
- Напомним, в июне 2018 Артем Далакян также получил гонорар за победу над тайцев Сиричаи Тайеном в криптовалюта.
- Чемпион мира по боксу Артем Далакян защищать титул WBA 15 июня в Киеве на вертолетной площадке .