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Espreso.tvОбществоУ Зеленского анонсировали законопроект об уголовной ответственности за кнопкодавство

У Зеленского анонсировали законопроект об уголовной ответственности за кнопкодавство

Владимир Зеленский намерен предложить законопроект об уголовной ответственности за неперсональное голосование

Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает "РБК-Украина" .

"Могу гарантировать, что в ближайшее время президент внесет законопроект, которым будет предусмотрена уголовная ответственность за неперсональное голосование", - сказал Стефанчук.

Представитель Зеленского в парламенте отметил, что нардепы пока пользуются несертифицированной системой голосования.

"Система для голосования в ВР исчерпала свой ресурс в 2012 году. 7 лет у нас несертифицирована система голосования работает", - добавил Стефанчук.

Ст. 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично. Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций к депутатам за нарушение этой нормы.

  • Напомним, по данным общественного движения "Честно", в 2017 году 73 народных депутата "кнопкодавили" не менее 265 раз, а год стал рекордным по кнопкодавству за все время работы Рады VIII созыва.
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