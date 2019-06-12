У Зеленского анонсировали законопроект об уголовной ответственности за кнопкодавство

12 июня, 2019, 18:20

Владимир Зеленский намерен предложить законопроект об уголовной ответственности за неперсональное голосование

Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает "РБК-Украина" .

"Могу гарантировать, что в ближайшее время президент внесет законопроект, которым будет предусмотрена уголовная ответственность за неперсональное голосование", - сказал Стефанчук.

Представитель Зеленского в парламенте отметил, что нардепы пока пользуются несертифицированной системой голосования.

"Система для голосования в ВР исчерпала свой ресурс в 2012 году. 7 лет у нас несертифицирована система голосования работает", - добавил Стефанчук.

Ст. 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично. Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций к депутатам за нарушение этой нормы.