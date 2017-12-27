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В этом году нардепы "кнопкодавили" больше всего за время действующего созыва Рады, - движение "Честно"


фото: sense.ua
В 2017 году 73 народных депутата "кнопкодавили" минимум 265 раз во время голосований Верховной Рады

Об этом сообщает общественное движение "Честно".

Такое количество "кнопкодавств" стало крупнейшим за годы деятельности Верховной Рады VIII созыва. По данным активистов, больше всего "кнопкодавили" представители группы “Видродження” (75 зафиксированных фактов), “Блока Петра Порошенко” (55), “Народного фронта” (46) и группы “Воля народа” (41).

Лидером голосования с чужих мест в этом году оказался Антон Яценко из группы "Видродження" - за ним заметили 23 случая кнопкодавства. При этом порой он голосовал сразу за несколько коллег. Андрей Шинькович из БПП "кнопкодавив" по меньшей мере 17 раз.

Рекордными по "кнопкодавству" месяцами в 2017 году и на протяжении всего периода мониторинга стали ноябрь и декабрь – в каждый из этих месяцев было зафиксировано по 72 факта кнопкодавства.

Ст. 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично. Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций к депутатам за нарушение этой нормы.

  • Напомним, ранее сообщалось, что с целью борьбы с "кнопкодавством" Верховную Раду планируют оборудовать сканерами отпечатков пальцев народных депутатов.
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