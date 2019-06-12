Трамп раздумывает над санкциями по "Северному потоку-2"

12 июня, 2019, 20:57

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о санкциях в отношении российского проекта газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Reuters.

Также Трамп предостерег Германию о зависимости от России в сфере энергетики.

Напомним, экс-канцлер Германии, а по совместительству - глава комитета акционеров Nord Stream, Герхард Шредер заявил, что основной причиной задержки со строительством "Северного потока-2" является давление США на Данию