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Espreso.tvМирТрамп раздумывает над санкциями по "Северному потоку-2"

Трамп раздумывает над санкциями по "Северному потоку-2"

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о санкциях в отношении российского проекта газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Reuters.

Также Трамп предостерег Германию о зависимости от России в сфере энергетики.

Напомним, экс-канцлер Германии, а по совместительству - глава комитета акционеров Nord Stream, Герхард Шредер заявил, что основной причиной задержки со строительством "Северного потока-2" является давление США на Данию

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