Трамп раздумывает над санкциями по "Северному потоку-2"
12 июня, 2019, 20:57
Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о санкциях в отношении российского проекта газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает Reuters.
Также Трамп предостерег Германию о зависимости от России в сфере энергетики.
Напомним, экс-канцлер Германии, а по совместительству - глава комитета акционеров Nord Stream, Герхард Шредер заявил, что основной причиной задержки со строительством "Северного потока-2" является давление США на Данию
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