Трамп рассказал об "очень теплом" письме от Ким Чен Ына
"Президент Дональд Трамп обсудил свои отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во вторник, заявив, что получил" прекрасное письма "от Кима", - говорится в сообщении.
Трамп не сдерживал похвалы КНДР, заявив, что "Северная Корея имеет огромный потенциал" под руководством Кима.
Он назвал замечательной свою переписку с северокорейским лидером.
Трамп отметил, что по его мнению, в Пхеньяне происходит что-то положительное, однако никаких подробностей предоставлять не стал.
Американский лидер также сказал, что сделал реальный прогресс благодаря своим дипломатическим усилиям с лидером КНДР.
Ранее сообщалось, что Белый дом допускает проведение третьего саммита с участием лидеров США и Северной Кореи, отмечая, что в этом вопросе все зависит от официального Пхеньяна.
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