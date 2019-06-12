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Espreso.tvМирТрамп рассказал об "очень теплом" письме от Ким Чен Ына

Трамп рассказал об "очень теплом" письме от Ким Чен Ына


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил "прекрасное письмо" от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
Об этом сообщает Politico .

"Президент Дональд Трамп обсудил свои отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во вторник, заявив, что получил" прекрасное письма "от Кима", - говорится в сообщении.

Трамп не сдерживал похвалы КНДР, заявив, что "Северная Корея имеет огромный потенциал" под руководством Кима.

Он назвал замечательной свою переписку с северокорейским лидером.

Трамп отметил, что по его мнению, в Пхеньяне происходит что-то положительное, однако никаких подробностей предоставлять не стал.

Американский лидер также сказал, что сделал реальный прогресс благодаря своим дипломатическим усилиям с лидером КНДР.

Ранее сообщалось, что Белый дом допускает проведение третьего саммита с участием лидеров США и Северной Кореи, отмечая, что в этом вопросе все зависит от официального Пхеньяна.

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