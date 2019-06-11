В США не против очередного саммита с КНДР

11 июня, 2019, 22:22

Проведение нового саммита США и Северной Кореи вполне возможно и зависит только от Пхеньяна

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

"Мы готовы, когда они будут готовы. В любое время, когда они захотят", - он.

Он также заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "держит ключ" к проведению двусторонней встречи.