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Espreso.tvМирВ США не против очередного саммита с КНДР

В США не против очередного саммита с КНДР

Проведение нового саммита США и Северной Кореи вполне возможно и зависит только от Пхеньяна

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

"Мы готовы, когда они будут готовы. В любое время, когда они захотят", - он.

Он также заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "держит ключ" к проведению двусторонней встречи.

 

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