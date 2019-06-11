В США не против очередного саммита с КНДР
11 июня, 2019, 22:22
Проведение нового саммита США и Северной Кореи вполне возможно и зависит только от Пхеньяна
Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.
"Мы готовы, когда они будут готовы. В любое время, когда они захотят", - он.
Он также заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "держит ключ" к проведению двусторонней встречи.
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