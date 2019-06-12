Трамп не хочет, чтобы ЦРУ следило за Ким Чен Ыном

12 июня, 2019, 13:15

Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволил бы Центральному разведывательному управлению использовать своих информаторов против лидера КНДР Ким Чен Ына

Об этом сообщает телеканал CNN.

При этом Трамп не смог подтвердить или опровергнуть информацию, что сводный брат Ким Чен Ына сотрудничал с ЦРУ до 2017 года, пока его не убили в аэропорту Куала-Лумпура.

"Этого не произошло бы под моим покровительством", - отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация. что убитый брат главы КНДР Ким Чен Нам работал информатором ЦРУ.