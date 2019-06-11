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Espreso.tvМирУбитый брат Ким Чен Ына работал на ЦРУ, - СМИ

Убитый брат Ким Чен Ына работал на ЦРУ, - СМИ


фото: REUTERS
Убитый брат главы КНДР Ким Чен Ына на имя Ким Чен Нам работал информатором ЦРУ

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal .

Источник сообщил, что в 2017 году Ким Чен Нам должен был встретиться в Малайзии с агентом ЦРУ.

Встреча прошла в разведывательном управлении на острове Лангкави.

Источник допустил, что Ким Чен Нам мог сотрудничать также с разведками других стран.

Напомним, Ким Чен Нам был убит в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура. Ему распылили в лицо ядовитое вещество. В ходе расследования были задержаны две женщины. Они настаивали на своей невиновности, утверждая, что стали жертвой обмана и провокации северокорейских агентов.

По их словам, они думали, что участвуют в съемках телепрограммы-розыгрыша и не подозревали, что жидкость, которую они распылили в лицо мужчины, ядовита.

Были освобождены досрочно в марте и мае 2019 года.

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