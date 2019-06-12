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Espreso.tvОбществоСтефанчук рассказал о возможных поправках в языковой закон

Стефанчук рассказал о возможных поправках в языковой закон

Если имплементация языкового закона будет требовать поправок, то они будут внесены

Об этом заявил представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина .

На вопрос журналиста о возможном у команды Зеленского "откате назад" в вопросах декоммунизации, Стефанчук отметил, что такого не планируется.

"Нет, не планируется", - подчеркнул он.

Главный идеолог команды Зеленского прокомментировал закон о языке, недавно принятый парламентом.

"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то поправок, то они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь - единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", - отметил Стефанчук.

 

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