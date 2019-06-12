Стефанчук рассказал о возможных поправках в языковой закон
12 июня, 2019, 13:21
Если имплементация языкового закона будет требовать поправок, то они будут внесены
Об этом заявил представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина .
На вопрос журналиста о возможном у команды Зеленского "откате назад" в вопросах декоммунизации, Стефанчук отметил, что такого не планируется.
"Нет, не планируется", - подчеркнул он.
Главный идеолог команды Зеленского прокомментировал закон о языке, недавно принятый парламентом.
"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то поправок, то они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь - единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", - отметил Стефанчук.
- Напомним, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что президент Зеленский не исключает введения в Украине двухпалатного парламента .
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