У Зеленского озвучили идею двухпалатного парламента

12 июня, 2019, 11:19

Президент Зеленский не исключает введения двухпалатного парламента

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина .

Смешанная система выборов - большая беда украинского парламента, говорится в сообщении.

"Большая беда украинского парламента - половинчатый подход к его формированию, то есть смешанная система выборов. В Украине она себя не оправдала. Эту проблему можно решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года. Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать. Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанную в 2000 году ", - заявил представитель Зеленского.

При этом Стефанчук отметил, что переформатирование парламента не состоится в ближайшее время.

"Будут вопросы, касающиеся формы парламента: одно- или двухпалатный. Но я не говорю сейчас о конкретной концепции о том, что это все будет сделано в ближайшее время. Но если мы исходим из того, что мы по важным вопросам должны обязательно учитывать мнение народа, то мы не можем пренебрегать общественным мнением, которое уже когда-то было высказано ", - подчеркнул он.

Стефанчук отметил, что нельзя игнорировать то, какой процент граждан тогда за это проголосовал: введение двухпалатного парламента 2000 поддержали 82,9% избирателей. Поэтому, в качестве политико-правового основания можно учитывать и тот референдум.