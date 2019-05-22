"Последнее предложение Госдепа": США выдвинули Турции ультиматум по российским С-400
22 мая, 2019, 11:07
Вашингтон угрожает исключить Анкару из программы поставок истребителей F-35 и ввести санкции в отношении Турции, если та не разорвет соглашение по приобретению в РФ зенитных ракетных систем
Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на ряд источников, к концу первой недели июня Турция должна разорвать соглашение с Россией о приобретении ЗРК С-400. В противном случае США угрожают исключить Анкару из своей программы поставок истребителей F-35.
По информации источников, кроме этого Госдепартамент США рассматривает введение санкций в отношении Турции.
Вашингтон призывает Анкару приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Как подчеркнули собеседники телеканала, "это последнее предложение Госдепартамента США".
- Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил , что закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 представляет большую угрозу для НАТО.
- США официально объявили о прекращении поставок оборудования для истребителей F-35 в Турцию в связи с закупкой Анкарой российских ракетных комплексов С-400.
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-