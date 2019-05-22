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"Последнее предложение Госдепа": США выдвинули Турции ультиматум по российским С-400


фото: censor.net
Вашингтон угрожает исключить Анкару из программы поставок истребителей F-35 и ввести санкции в отношении Турции, если та не разорвет соглашение по приобретению в РФ зенитных ракетных систем

Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на ряд источников, к концу первой недели июня Турция должна разорвать соглашение с Россией о приобретении ЗРК С-400. В противном случае США угрожают исключить Анкару из своей программы поставок истребителей F-35.

По информации источников, кроме этого Госдепартамент США рассматривает введение санкций в отношении Турции.

Вашингтон призывает Анкару приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Как подчеркнули собеседники телеканала, "это последнее предложение Госдепартамента США".

  • Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил , что закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 представляет большую угрозу для НАТО.
  • США официально объявили о прекращении поставок оборудования для истребителей F-35 в Турцию в связи с закупкой Анкарой российских ракетных комплексов С-400.
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