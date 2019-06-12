"Динамо" и "Шахтер" спорят за юного таланта "Карпат"

12 июня, 2019, 12:59

"Динамо" и "Шахтер" ведут борьбу за талантливого полузащитника "Карпат" Максима Хланя

Об этом написал журналист Кирилл Крыжановский на своей странице в facebook.

По данным источника, 16-летний полузащитник "Карпат" Максим Хлань попал в сферу интересов "Динамо", "Шахтера" и испанского клуба, название которого не утоянется. Оба украинских клуба всерьез рассматривают возможность такого трансфера, но донецкий ближе к его оформлению.

Футболист способен сыграть на позиции вингера и десятки. Он провел 7 матчей (2 в основе) в весенней части сезона 2018/19 чемпионата U-19. Регулярно играет за сборную Украины своего возраста.

До 12 лет Хлань занимался в школе "Динамо", но затем перебрался во Львов.