ПСЖ опередил "Барселону" в борьбе за звезду "Аякса"

12 июня, 2019, 10:19

Французский ПСЖ приблизился к завершению соглашения по трансферу капитана "Аякса" Маттейса Де Лигта, которого хотела приобрести "Барселона"

Об этом сообщает Gianlucadimarzio.com .

Агент защитника Мино Райола в ближайшие дни прибудет в Париж, чтобы обсудить со спортивным директором ПСЖ Антеро Энрике все детали сделки.

Ранее Sport.es сообщал, что ПСЖ предложил Где Лигту зарплату в размере 15 млн евро в год.

В прошлом сезоне Где Лигт принял участие в 55 матчах Аякса, в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.