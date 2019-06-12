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Espreso.tvСпортПСЖ опередил "Барселону" в борьбе за звезду "Аякса"

ПСЖ опередил "Барселону" в борьбе за звезду "Аякса"


фото: 7Days
Французский ПСЖ приблизился к завершению соглашения по трансферу капитана "Аякса" Маттейса Де Лигта, которого хотела приобрести "Барселона"

Об этом сообщает Gianlucadimarzio.com .

Агент защитника Мино Райола в ближайшие дни прибудет в Париж, чтобы обсудить со спортивным директором ПСЖ Антеро Энрике все детали сделки.

Ранее Sport.es сообщал, что ПСЖ предложил Где Лигту зарплату в размере 15 млн евро в год.

В прошлом сезоне Где Лигт принял участие в 55 матчах Аякса, в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.

  • 7 июня стало известно, что каталонская "Барселона" может предложить контракт легенде итальянского футбола Джанлуиджи Буффон, который 30 июня оставит ПСЖ.

 

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