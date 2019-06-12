Фьюри обозвал Кличко жалким неудачником

12 июня, 2019, 11:25

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал знаменитого украинского боксера Владимира Кличко жалким неудачником

Об этом сообщает iFL.TV.

На вопрос, вернется ли Владимир Кличко на ринг, Тайсон Фьюри отметил, что украинцу уже 43 года и назвал его жалким неудачником.

"Я не знаю. Ему, наверное, уже 43. Да, ему 43. Он - великий неудачник. Реально, он - неудачник. Жалкий неудачник. Он никогда не был хорошим", - сказал британский боксер.

В то же время, Фьюри уверен, что Кличко думает о возвращении на ринг и напомнил о своей победе над многолетним лидером супертяжелого дивизиона.

"Я буду преследовать тебя до дня твоей смерти. Я буду сниться тебе в ночных кошмарах. Ты никогда не победишь меня. Я надрал тебе задницу. Помни это. Он ненавидит меня. Ты ненавидишь меня. Разве нет, Владимир, ты ненавидишь меня . Я чувствую ненависть ", - сказал Фьюри.