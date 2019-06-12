Фьюри обозвал Кличко жалким неудачником
Об этом сообщает iFL.TV.
На вопрос, вернется ли Владимир Кличко на ринг, Тайсон Фьюри отметил, что украинцу уже 43 года и назвал его жалким неудачником.
"Я не знаю. Ему, наверное, уже 43. Да, ему 43. Он - великий неудачник. Реально, он - неудачник. Жалкий неудачник. Он никогда не был хорошим", - сказал британский боксер.
В то же время, Фьюри уверен, что Кличко думает о возвращении на ринг и напомнил о своей победе над многолетним лидером супертяжелого дивизиона.
"Я буду преследовать тебя до дня твоей смерти. Я буду сниться тебе в ночных кошмарах. Ты никогда не победишь меня. Я надрал тебе задницу. Помни это. Он ненавидит меня. Ты ненавидишь меня. Разве нет, Владимир, ты ненавидишь меня . Я чувствую ненависть ", - сказал Фьюри.
- 11 июня британский тяжеловес Тайсон Фьюри назвал главной проблемой экс-чемпиона мира Джошуа психологическую неуравновешенность.
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