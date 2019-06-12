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Espreso.tvСпортФутболист МЮ испугался загадочных смертей на курорте

Футболист МЮ испугался загадочных смертей на курорте


фото: The Independent
Аргентинский защитник "Манчестер Юнайтед" Рохо прервал отпуск и покинул отель в Доминиканской республике из-за загадочных смертей людей

Об этом сообщает Daily Mirror .

Аргентинец принял решение прервать свой отпуск после серии загадочных смертей на карибском острове. По информации источника, в апреле в отеле Hard Rock Hotel умер 67-летний Роберт Белл Уоллес с США. До этого он выпил виски из мини-бара своего номера. Через месяц в этом же отеле умерла 51-летняя Миранда Шауп-Вернер, также выпила напиток из мини-бара. Через пять дней в другом отеле мертвыми были найдены еще два гражданина США.

Всего в отелях Доминиканы за последние месяцы умерли 6 американских туристов. Сообщается, что Рохо узнал о загадочной серии смертей уже после того, как приехал отдыхать на Доминикану.

В этом сезоне 29-летний аргентинец принял участие в 9 матчах за МЮ во всех турнирах, забив 1 гол.

  • 23 мая стало известно, что "Манчестер Юнайтед" нашел вариант, кем заменить испанского голкипера команды Давида де Хеа.
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