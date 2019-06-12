Футболист МЮ испугался загадочных смертей на курорте
Об этом сообщает Daily Mirror .
Аргентинец принял решение прервать свой отпуск после серии загадочных смертей на карибском острове. По информации источника, в апреле в отеле Hard Rock Hotel умер 67-летний Роберт Белл Уоллес с США. До этого он выпил виски из мини-бара своего номера. Через месяц в этом же отеле умерла 51-летняя Миранда Шауп-Вернер, также выпила напиток из мини-бара. Через пять дней в другом отеле мертвыми были найдены еще два гражданина США.
Всего в отелях Доминиканы за последние месяцы умерли 6 американских туристов. Сообщается, что Рохо узнал о загадочной серии смертей уже после того, как приехал отдыхать на Доминикану.
В этом сезоне 29-летний аргентинец принял участие в 9 матчах за МЮ во всех турнирах, забив 1 гол.
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