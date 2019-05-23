МЮ нашел замену голкиперу сборной Испании
23 мая, 2019, 15:33
"Манчестер Юнайтед" нашел вариант, кем заменить испанского голкипера команды Давида де Хеа
Об этом сообщает Calciomercato .
МЮ рассматривает голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруму в качестве вероятной замены Давиду де Хеа в том случае, если испанец покинет клуб следующим летом.
Де Хеа все еще не продлил контракт с "Манчестер Юнайтед", а его действие заканчивается летом 2020 года. Это подталкивает манкунианцев к продаже вратаря в ближайшее трансферное окно.
- Напомним, 22 мая стало известно, что "Манчестер Юнайтед" нашел решение, как удержать лидера команды Поля Погба.
- 16 мая экс-игрока "Шахтера" Фреда, который сейчас защищает цвета "Манчестер Юнайтед", назвали в Англии провалом года .
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