МЮ нашел замену голкиперу сборной Испании

23 мая, 2019, 15:33

"Манчестер Юнайтед" нашел вариант, кем заменить испанского голкипера команды Давида де Хеа

Об этом сообщает Calciomercato .

МЮ рассматривает голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруму в качестве вероятной замены Давиду де Хеа в том случае, если испанец покинет клуб следующим летом.

Де Хеа все еще не продлил контракт с "Манчестер Юнайтед", а его действие заканчивается летом 2020 года. Это подталкивает манкунианцев к продаже вратаря в ближайшее трансферное окно.