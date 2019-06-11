Украинский режиссер обвиняет создателей сериала "Чернобыль" в еще одном плагиате

Речь идет о визуализации записи телефонных переговоров 26 апреля 1986 г. диспетчера ЦППЗ (центрального пункта пожарной связи) с диспетчерами ВПЧ (военизированной пожарной части) Чернобыльской АЭС.

Соответствующее видео загружено в YouTube на канале «Студия Передовая» 18 марта 2013 года, автором которого является Примаченко. Аналогичное видео есть в первой серии мини-сериала НПО "Чернобыль", сообщает "Детектор медиа".

По словам Приймаченко, команда создателей сериала не связывалась с ним по использованию видео. Пока он не планирует обращаться к юристам по решению этого вопроса, потому что надеется, что с ним будут контактировать по поводу этого инцидента. Если нет, то он будет думать о юридическом решении этого вопроса.

"Мое видео - один из первых результатов в Google, и под ним уже шесть лет подписано, кто является автором. Если бы они ко мне просто обратились и спросили разрешения использовать, я бы был не против, лишь бы указали авторство. Я делал это видео, рисовал графику не в коммерческих целях, а потому, что давно интересуюсь темой катастрофы на ЧАЭС и мне она близка. Я это сделал для своего канала на YouTube. Мне даже приятно, что эту работу использовали в проекте такого масштаба. Неприятность в том, что ко мне даже никто не обратился по поводу его использования... В первую очередь я заинтересован в сотрудничестве, а не в конфликте", - сказал Примаченко.

9 июня в программе "Кино с Яниной Соколовой" Евгения Яцута, исполнительный продюсер Radioactive Films, отмечала: именно их организация занималась решением всех вопросов, которые касались использования в сериале объектов, на которые распространяется авторское право.

"Должны были быть выдержаны все авторские права на использование любых объектов, которые могут потенциально нести в себе авторское право. Это все должно быть очищено. Мы также, кроме съемок, помогали НПО получать право использования от правообладателей. Это и архивные материалы: оригинальный эпизод по выходу программы «Вести», где говорили о катастрофе, и переговоры операторов пожарной службы, когда они созвали всех возможных пожарных. Это тоже оригинальная запись ", - заявила Яцута.

В комментариях под постом Приймаченко в Facebook, где он высказал свои претензии, Яцута ответила: "Речь идет об оригинальных аудиозаписях диспетчеров, которые созвали все силы на помощь. У вас есть права на использование этого диалога в вашем видео?». На это Примаченко ответил: "Под вопросом не аудиочасть, а видео".

"Детектору медиа" Примаченко также добавил: "Я искал, где оригинальный источник этого диалога. Я знаю, где я его скачал. Но вопрос к ним, где они его взяли. Я подозреваю, что они его взяли прямо в моем видео".

Ранее о своих претензиях к создателям сериала "Чернобыль" заявлял украинский драматург Павел Арье. Он говорил, что в четвертой серии сериала "Чернобыль" без разрешения использовали монолог бабы Приси из его пьесы "В начале и в конце времен".

Впоследствии шоуранер сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин ответил в Twitter: "Я никогда не читал произведений и не видел постановок Павла Арье, не слышал я и о "Бабе Присе". На эту сцену меня вдохновил момент, описанный в "Голосах Чернобыля" [книга белорусского автора Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва: хроника будущего"] ".

Арье добавил, что не использовал слово "плагиат", но "есть повод для дополнительных выяснений" этой ситуации.

Мини-сериал "Чернобыль" производства американской компании HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base, обогнав даже "Игру престолов". Отдельные эпизоды сериала снимали в Украине.