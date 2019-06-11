У Зеленского заявили, что указы Порошенко отменены как незаконные
Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"В конце каденции президента Порошенко были изменены правила процедуры по конкурсному отбору в Высший совет правосудия. Не дождавшись решения конкурсной комиссии, произошло завершение отбора, Порошенко назначил вопреки закону о ВРП. Сегодня справедливость была восстановлена. Зеленский подписал указ об отмене тех решений и объявил новый конкурс на должности членов ВРП ", - добавил он.
На уточняющий вопрос Рябошапка отметил, что не видит в этом решении вмешательства в деятельность судебной ветви власти
"Это восстановление справедливости, поскольку те указы были выданы с нарушением как Конституции, так и закона о Высшем совете правосудия. Президент как гарант соблюдения прав человека и Конституции не может не реагировать на указы, которые явно противоречат законодательству", - сказал он.
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