У Зеленского заявили, что указы Порошенко отменены как незаконные

11 июня, 2019, 17:54

Глава государства отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия как незаконные

Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"В конце каденции президента Порошенко были изменены правила процедуры по конкурсному отбору в Высший совет правосудия. Не дождавшись решения конкурсной комиссии, произошло завершение отбора, Порошенко назначил вопреки закону о ВРП. Сегодня справедливость была восстановлена. Зеленский подписал указ об отмене тех решений и объявил новый конкурс на должности членов ВРП ", - добавил он.

На уточняющий вопрос Рябошапка отметил, что не видит в этом решении вмешательства в деятельность судебной ветви власти

"Это восстановление справедливости, поскольку те указы были выданы с нарушением как Конституции, так и закона о Высшем совете правосудия. Президент как гарант соблюдения прав человека и Конституции не может не реагировать на указы, которые явно противоречат законодательству", - сказал он.