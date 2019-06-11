Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
11 июня, 2019, 12:13
Президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами №358 / 2019 и №359 / 2019 отменил указы Петра Порошенко №217 / 2019 и №218 / 2019 о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
В то же время, Зеленский издал указ №357 / 2019 о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.
- Напомним, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами Ивана Куцыка и его заместителя Евгения Сарнацкого . В то же время, указом №362 / 2019 глава государства назначил заместителя руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова временно исполнять обязанности руководителя ГУД.
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