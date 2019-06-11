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Espreso.tvОбществоЗеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия

Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия

Президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами №358 / 2019 и №359 / 2019 отменил указы Петра Порошенко №217 / 2019 и №218 / 2019 о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.

В то же время, Зеленский издал указ №357 / 2019 о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.

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