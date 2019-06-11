Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия

11 июня, 2019, 12:13

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами №358 / 2019 и №359 / 2019 отменил указы Петра Порошенко №217 / 2019 и №218 / 2019 о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.

В то же время, Зеленский издал указ №357 / 2019 о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.