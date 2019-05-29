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Espreso.tvМирАвиация Асада ударила в зоне деэскалации, 13 погибших

Авиация Асада ударила в зоне деэскалации, 13 погибших

Вследствие ударов авиации режима Башара Асада по населенных пунктах в зоне деэскалации в северной Сирии погибли 13 мирных жителей
Об этом сообщает Anadolu.

"13 гражданских погибли во время авиаудара сил режима и союзных боевиков в зоне деэскалации в северной Сирии в среду", - по данным источников из агентства гражданской обороны White Helmets.

Те же источники сообщили, что в результате обстрела села Аль-Бара на северо-западе Сирии погибли три человека.

Еще три гражданских лица погибли в результате ударов в городке Хабит, еще семь в селе Саржа на юге провинции Идлиб, добавили источники.

По данным сирийской оппозиции, авиаудары на городок Хабит осуществлялись российским военным самолетом, который вылетел с авиабазы Хмеймим в Латакии.

Официальный Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с невыборочными авиаударами российской авиации и сил режима Башара Асада в северо-западной части Сирии, в результате которых погибли сотни гражданских, в том числе невинные дети.

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