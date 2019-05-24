ПЦУ заявила, что сохраняет единство и продолжает руководствоваться собственным Уставом

24 мая, 2019, 15:29

Поместная Украинская православная церковь сохраняет единство и руководствуется собственным Уставом, который приняли на Объединительном Соборе 15 декабря 2018 года

Об этом заявили на Священном Синоде, передает пресс-служба ПЦУ.

"Поместная УПЦ сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верных все возникающие вопросы обсуждать и решать в духе завещанной братской любви, избегая разжигание вражды, противостояния и разделения", - говорится в сообщении.

Синод также показал, что ПЦУ руководствуется Священным Писанием и Преданием, канонами Православной Церкви, собственным Уставом, принятым Объединительным Собором, Синодальным Томосом об автокефалии и решениями собственных уставных органов.

Синод также выразил полную поддержку Предстоятелю ПЦУ Митрополиту Епифанию и Митрополиту Киевскому и всея Украины Филарету.

В то же время на этом Синоде Филарет заявил, что будет выполнять решения Синода, если они будут отвечать "интересам украинской церкви".