ПЦУ заявила, что сохраняет единство и продолжает руководствоваться собственным Уставом
Об этом заявили на Священном Синоде, передает пресс-служба ПЦУ.
"Поместная УПЦ сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верных все возникающие вопросы обсуждать и решать в духе завещанной братской любви, избегая разжигание вражды, противостояния и разделения", - говорится в сообщении.
Синод также показал, что ПЦУ руководствуется Священным Писанием и Преданием, канонами Православной Церкви, собственным Уставом, принятым Объединительным Собором, Синодальным Томосом об автокефалии и решениями собственных уставных органов.
Синод также выразил полную поддержку Предстоятелю ПЦУ Митрополиту Епифанию и Митрополиту Киевскому и всея Украины Филарету.
В то же время на этом Синоде Филарет заявил, что будет выполнять решения Синода, если они будут отвечать "интересам украинской церкви".
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