Фотограф показала нелепые ошибки в надписях на трофее "Ролан Гаррос"
Об этом Элла Линг сообщила в twitter.
На кубке нанесены имена всех победительниц "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде и стран, которые они представляли. Линг отметила, что британка Сью Баркер, которая выиграла турнир в 1976 году, подписана как австралийка.
"В последний раз, когда я проверяла, Сью Баркер была британкой. Глаза меня обманывают?" - подписала Линг фото.
Позже была обнаружена еще одна ошибка. Победительница Открытого чемпионата Франции-1977 Мима Яушовец (Югославия) подписано как Мима Яушевец.
В финале женского турнира "Ролан Гаррос" -2019 австралийка Эшли Барти переиграла чешку Маркету Вондроушову - 6:1, 6:3.
Last time I checked, Sue Barker was British - are my eyes deceiving me? @rolandgarros #britishtennis #australiantennis #confused #trophy pic.twitter.com/tJkLETCo21- Ella Ling (@ EllaLing23) 8 июня 2019
- Напомним, 9 июня знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль 12-й раз в карьере стал победителем турнира "Большого шлема" - Открытого чемпионата Франции.
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