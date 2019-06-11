Фотограф показала нелепые ошибки в надписях на трофее "Ролан Гаррос"

11 июня, 2019, 17:15

Фотограф Элла Линг, которая работала на Открытом чемпионате Франции, обнаружила ошибки в надписях на главном трофее женского турнира

Об этом Элла Линг сообщила в twitter.

На кубке нанесены имена всех победительниц "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде и стран, которые они представляли. Линг отметила, что британка Сью Баркер, которая выиграла турнир в 1976 году, подписана как австралийка.

"В последний раз, когда я проверяла, Сью Баркер была британкой. Глаза меня обманывают?" - подписала Линг фото.

Позже была обнаружена еще одна ошибка. Победительница Открытого чемпионата Франции-1977 Мима Яушовец (Югославия) подписано как Мима Яушевец.

В финале женского турнира "Ролан Гаррос" -2019 австралийка Эшли Барти переиграла чешку Маркету Вондроушову - 6:1, 6:3.