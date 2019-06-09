Легендарный теннисист Надаль установил невероятное достижение на "Ролан Гаррос"

9 июня, 2019, 19:49

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль в 12 раз в карьере стал победителем турнира "Большого шлема" - Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Париже в финале "Ролан Гаррос" второй номер посева турнира Надаль нанес поражение четвертой ракетке соревнований, австрийцу Доминику Тиму, со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 3 часа 1 мин. Надаль трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Тим подал 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

В 2018 году Тим и Надаль уже встречались в финале "Ролан Гаррос", тот матч завершился победой Надаля в трех сетах - 6: 4, 6: 3, 6: 2.

Надаль в 12-е выиграл "Ролан Гаррос", завоевав 82-й титул в карьере и второй в сезоне-2019.