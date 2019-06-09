Легендарный теннисист Надаль установил невероятное достижение на "Ролан Гаррос"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Париже в финале "Ролан Гаррос" второй номер посева турнира Надаль нанес поражение четвертой ракетке соревнований, австрийцу Доминику Тиму, со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
Встреча продолжалась 3 часа 1 мин. Надаль трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Тим подал 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.
В 2018 году Тим и Надаль уже встречались в финале "Ролан Гаррос", тот матч завершился победой Надаля в трех сетах - 6: 4, 6: 3, 6: 2.
Надаль в 12-е выиграл "Ролан Гаррос", завоевав 82-й титул в карьере и второй в сезоне-2019.
23 wins in a row at Roland-Garros ... @RafaelNadal wins his 12th title in Paris 6-3 5-7 6-1 6-1 over Dominic Thiem.- Roland-Garros (@rolandgarros) 9 июня 2019
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- Напомним, 1 июня украинская теннисистка Леся Цуренко вслед за соотечественницей Элина Свитолина выбыла из Открытого чемпионата Франции .