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Espreso.tvСпортЦуренко успешно стартовала на турнире

Цуренко успешно стартовала на турнире


фото: Action Plus
Украинская теннисистка Леся Цуренко удачно стартовала на турнире Libema Open - International в Нидерландах

Об этом сообщает сайт "ВТУ" .

Матч продолжался 1:00 и 18 минут. В первой партии Цуренко оформила один брейк, при этом соперница не заработала ни одного брейкпоинта. Во втором сете Цуренко лидировала с брейком 3-1, Плишкова счет сравняла, после чего последовало еще три брейка. Леся вышла вперед 5-4 и довела матч до победы на своей подаче.

Первый круг

Леся Цуренко (Украина, 4) - Кристина Плишкова (Чехия) 6: 4, 6: 4

Во втором раунде Леся Цуренко встретится с бельгийкой Кирстен Флипкенс, обыгравшая действующую чемпионку Александру Крунич.

Призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс.

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