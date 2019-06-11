Цуренко успешно стартовала на турнире
11 июня, 2019, 14:51
Украинская теннисистка Леся Цуренко удачно стартовала на турнире Libema Open - International в Нидерландах
Об этом сообщает сайт "ВТУ" .
Матч продолжался 1:00 и 18 минут. В первой партии Цуренко оформила один брейк, при этом соперница не заработала ни одного брейкпоинта. Во втором сете Цуренко лидировала с брейком 3-1, Плишкова счет сравняла, после чего последовало еще три брейка. Леся вышла вперед 5-4 и довела матч до победы на своей подаче.
Первый круг
Леся Цуренко (Украина, 4) - Кристина Плишкова (Чехия) 6: 4, 6: 4
Во втором раунде Леся Цуренко встретится с бельгийкой Кирстен Флипкенс, обыгравшая действующую чемпионку Александру Крунич.
Призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс.
- 1 июня украинская теннисистка Леся Цуренко вслед за соотечественницей Элина Свитолина выбыла из Открытого чемпионата Франции .
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