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Espreso.tvМирБританские истребители перехватили у Эстонии два российских самолета

Британские истребители перехватили у Эстонии два российских самолета

Истребители "Тайфун" Королевских воздушных сил Великобритании 10 июня перехватили два российских военно-транспортных самолета Ан-24 и Ан-26, которые пролетали в непосредственной близости от эстонского авиапространства
Об этом сообщает британское Минобороны .

"Нас подняли для перехвата российского военного транспортного самолета Ан-24, летевшего в международном авиапространстве недалеко от Эстонии с юга. Примерно через 10 минут нас снова подняли для перехвата другого транспортного самолета Ан-26, летевшего по маршруту первого самолета", - сообщил один из пилотов.

Он добавил, что оба перехвата были проведены безопасным и профессиональным способом.

Напомним, авиапатруль НАТО на прошлой неделе 6 раз сопровождал российские самолеты над Балтией.

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