Британские истребители перехватили у Эстонии два российских самолета

"Нас подняли для перехвата российского военного транспортного самолета Ан-24, летевшего в международном авиапространстве недалеко от Эстонии с юга. Примерно через 10 минут нас снова подняли для перехвата другого транспортного самолета Ан-26, летевшего по маршруту первого самолета", - сообщил один из пилотов.

Он добавил, что оба перехвата были проведены безопасным и профессиональным способом.

Напомним, авиапатруль НАТО на прошлой неделе 6 раз сопровождал российские самолеты над Балтией.