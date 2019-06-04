Авиапатруль НАТО 6 раз сопровождал российские самолеты над Балтией

"За период с 27 мая по 1 июня один раз был сопровожден штурмовик "Ил-20", три раза - транспортник "Ан-12", а также один раз были отправлены два штурмовика "Су-24" и два истребителя "Су-27", также один раз - истребитель "Су-27Б". Некоторые из них летели с отключенными транспондерами, не имели планов полета, не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами", - говорится в сообщении.

Большинство российских самолетов летели из материковой части РФ в Калининградскую область. Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

Напомним, 22 мая истребители США во второй раз перехватили российские ракетоносцы у побережья Аляски.