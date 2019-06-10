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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил руководителя СБУ в Ровенской области

Зеленский уволил руководителя СБУ в Ровенской области

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Василия Бедрия с должности начальника управления СБУ в Ровенской области

Об этом сообщается на сайте администрации президента.

"Уволить Бедрия Василия Васильевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области", - говорится в тексте указа.

  • Ранее Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины, Петра Цигикало с должности главы Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.
  • 30 мая он внес в Верховную Раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
  • 6 июня Верховная Рада Украины отказалась увольнять министра обороны Украины Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Предложение уволить Полторака поддержали только 67 народных депутатов, а Грицака - 78 депутатов Верховной рады при 226 необходимых.

 

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