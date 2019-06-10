Зеленский уволил руководителя СБУ в Ровенской области
10 июня, 2019, 13:43
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Василия Бедрия с должности начальника управления СБУ в Ровенской области
Об этом сообщается на сайте администрации президента.
"Уволить Бедрия Василия Васильевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области", - говорится в тексте указа.
- Ранее Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины, Петра Цигикало с должности главы Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.
- 30 мая он внес в Верховную Раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
- 6 июня Верховная Рада Украины отказалась увольнять министра обороны Украины Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Предложение уволить Полторака поддержали только 67 народных депутатов, а Грицака - 78 депутатов Верховной рады при 226 необходимых.