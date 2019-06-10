В Житомирской области перевернулась маршрутка с пассажирами, 7 пострадавших
Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины.
ДТП произошло на подъездной дороге к трассе Киев - Чоп в Новоград-Волынском районе, говорится в сообщении.
Отмечается, что маршрутка ехала из Киева в Луцк.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на закругленном участке дороги и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.
Отмечается, что во время ДТП пострадали 7 пассажиров, двоих из них, 22-летнего жителя Львова и 50-летнюю жительницу Новоград-Волынского района, доставили в больницу. Остальным пострадавшим назначили амбулаторное лечение.
В полиции выясняют детали и обстоятельства инцидента, говорится в сообщении.
Отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
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