На Львовщине во время свадьбы отравились 20 человек
10 июня, 2019, 11:24
Во Львовской области 20 человек отравились на свадьбе в ресторане "Червона Рута"
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
9 июня в 17:45 во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу пациентов, которые были гостями на свадьбе, говорится в сообщении.
Отмечается, что на свадьбе было около 100 человек.
Отмечается, что по состоянию на утро 10 июня за помощью к медикам обратились 20 человек, из них один ребенок, 2009 года рождения.
Госпитализированы 18 человек, в том числе ребенок. Состояние пациентов средней тяжести. Им предоставляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий, говорится в сообщении.