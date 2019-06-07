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Espreso.tvСпортСборная Украины пробилась в полуфинал ЧМ-2019

Сборная Украины пробилась в полуфинал ЧМ-2019


фото: fifa.com
Сегодня в четвертьфинале чемпионата мира-2019 U-20 сборная Украины минимально одолела Колумбию и пробилась в следующий раунд турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня в польском городе Лодзь сборная Украины U-20 победила Колумбию благодаря быстрому голу Даниила Сикана. В конце матча украинцы оказались в большинстве - красную карточку заработал колумбиец Карбонеро.

Сборная Украины впервые в истории сыграла в четвертьфинале молодежного чемпионата мира, на котором она ранее трижды останавливалась в первом раунде плей-офф.

Чемпионат мира-2019 U-20

1/4 финала

7 июня

Украина - Колумбия 1:0

Гол: сикан, 11

Удаление: Карбонеро, 86

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