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Espreso.tvМирШведские правоохранители открыли огонь по мужчине на центральном вокзале Мальме

Шведские правоохранители открыли огонь по мужчине на центральном вокзале Мальме


фото: thelocal.se
Шведская полиция в понедельник нанесла пулевое ранение мужчине на центральном вокзале Мальме на юге Швеции, после того, как он проявил "угрожающее поведение", сказали правоохранители

Об этом сообщает Euronews.

Станцию в центре Мальме эвакуировали в результате инцидента. Никто не пострадал, кроме вероятного злоумышленника. О нем позаботились службы экстренной помощи, говорится в заявлении полиции.

Представитель полиции заявил, что на место события вызвали взрывотехников, чтобы исследовать местность, добавив, что еще рано говорить о том, связано ли это событие с терроризмом или нет.

Напомним, в результате мощного взрыва, произошедшего 7 июня в южном шведском городе Линчепинг, получили ранения 25 человек. Полиция подозревает, что злоумышленник оставил взрывное устройство возле домов.

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