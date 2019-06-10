Шведские правоохранители открыли огонь по мужчине на центральном вокзале Мальме

10 июня, 2019, 14:44

Шведская полиция в понедельник нанесла пулевое ранение мужчине на центральном вокзале Мальме на юге Швеции, после того, как он проявил "угрожающее поведение", сказали правоохранители

Об этом сообщает Euronews.

Станцию в центре Мальме эвакуировали в результате инцидента. Никто не пострадал, кроме вероятного злоумышленника. О нем позаботились службы экстренной помощи, говорится в заявлении полиции.

Представитель полиции заявил, что на место события вызвали взрывотехников, чтобы исследовать местность, добавив, что еще рано говорить о том, связано ли это событие с терроризмом или нет.

Напомним, в результате мощного взрыва, произошедшего 7 июня в южном шведском городе Линчепинг, получили ранения 25 человек. Полиция подозревает, что злоумышленник оставил взрывное устройство возле домов.