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Espreso.tvМирВ Швеции раздался сильный взрыв, десятки пострадавших

В Швеции раздался сильный взрыв, десятки пострадавших

В результате мощного взрыва в шведском городе Линчепинг в жилом квартале пострадали 25 человек

Об этом сообщает Reuters.

"Региональные органы власти сообщили в заявлении, что 25 человек пострадали от незначительных телесных повреждений при взрыве", - говорится в сообщении.

Сильный взрыв произошел в жилом доме в Линчепинге на улице Хамнгатан в пятницу утром, на место происшествия были направлены 14 машин скорой помощи.

По словам очевидца, он услышал громкий взрыв   около 9:00 утра в 8 км от места инцидента.

В зданиях неподалеку ударной волной выбило окна и разрушило балконы.

По словам спасателей, взрыв был вызван утечкой газа.

Детали инцидента выясняются.

Напомним, в американском аэропорту города Розуэлл штата Нью-Мексико произошел взрыв, в результате чего пострадали более десятка человек. Как сказал капитан полиции штата Лэнс Бейтман, мощный взрыв произошел в одном из промышленных зданий аэропорта.

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