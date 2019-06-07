В Швеции раздался сильный взрыв, десятки пострадавших
Об этом сообщает Reuters.
"Региональные органы власти сообщили в заявлении, что 25 человек пострадали от незначительных телесных повреждений при взрыве", - говорится в сообщении.
Сильный взрыв произошел в жилом доме в Линчепинге на улице Хамнгатан в пятницу утром, на место происшествия были направлены 14 машин скорой помощи.
По словам очевидца, он услышал громкий взрыв около 9:00 утра в 8 км от места инцидента.
В зданиях неподалеку ударной волной выбило окна и разрушило балконы.
По словам спасателей, взрыв был вызван утечкой газа.
Детали инцидента выясняются.
Напомним, в американском аэропорту города Розуэлл штата Нью-Мексико произошел взрыв, в результате чего пострадали более десятка человек. Как сказал капитан полиции штата Лэнс Бейтман, мощный взрыв произошел в одном из промышленных зданий аэропорта.
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