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Espreso.tvОбществоВ ЕС заявили, что настроены продлить санкции против РФ

В ЕС заявили, что настроены продлить санкции против РФ

Евросоюз намерен продлить экономические санкции в отношении РФ

Об этом сказал заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей Педро Серрано во время форума по вопросам безопасности в Вашингтоне, передает Укринформ .

"Европейский Союз твердо настроен на поддержку территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Украину в политическом и экономическом плане, в том числе поддерживаем путем санкций (против России - ред.), и мы продолжим это делать", - отметил европейский дипломат.

Он подчеркнул, что такая политическая линия Евросоюза сохраняться. "Мы будем требовать от России уважать Минские договоренности и выполнять их. Это - постоянная политика Европейского Союза", - отметил Серрано.

 

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