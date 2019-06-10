"Оппоблок" обещает после выборов отменить языковой закон и закон о люстрации
Об этом сообщила корреспондент Радио Свобода в своем Twitter.
В Киеве прошел форум оппозиционных сил "Доверяй делам" - съезд "Оппозиционного блока", на котором прозвучали имена кандидатов в Верховную Раду по избирательному списку партии. Первым в списке является бывший кандидат в президенты Евгений Мураев.
Народный депутат Михаил Добкин, выступая на съезде, отметил что первыми инициативами "Оппоблока" будут отмены языкового закона, закона о декоммунизации и о люстрации.
Михаил Добкин, лидер партии «Христианские социалисты» на съезде «Оппоблока»: Мы должны не стесняться и сказать, что первые наши инициативы в парламенте будут: отмена языкового закона; отмена закона о декоммунизации; отмена закона о люстрации pic.twitter.com/lIOMgNoX6g- Anastasia Magazowa (@anastasia_maga) 10 июня 2019 г.
Вадим Новинский призвал к прямым переговорам с Россией, Донецком и Луганском, назвал войну в Донбассе "гражданским конфликтом", а Украинскую православную церковь Московского патриархата - единственной канонической церковью в Украине.
Основные тезисы выступления # Новинский : 1) на Донбассе-гражданский кропопролитный конфликт; 2) в стране 2 млн беженцев (!) 3) УПЦМП - единственная каноническая церковь Украины; 4) Мир на Донбассе только мирным путем, только Минские соглашения; 5) Прямые переговоры с Донецком, Луганском, Москвой.- Anastasia Magazowa (@anastasia_maga) 10 июня 2019 г.
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