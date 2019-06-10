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Espreso.tvОбщество"Оппоблок" обещает после выборов отменить языковой закон и закон о люстрации

"Оппоблок" обещает после выборов отменить языковой закон и закон о люстрации

Первыми инициативами "Опоблоку", в случае их успеха после выборов, будут отмены языкового закона, закона о декоммунизации и о люстрации

Об этом сообщила корреспондент Радио Свобода в своем Twitter.

В Киеве прошел форум оппозиционных сил "Доверяй делам" - съезд "Оппозиционного блока", на котором прозвучали имена кандидатов в Верховную Раду по избирательному списку партии. Первым в списке является бывший кандидат в президенты Евгений Мураев.

Народный депутат Михаил Добкин, выступая на съезде, отметил что первыми инициативами "Оппоблока" будут отмены языкового закона, закона о декоммунизации и о люстрации.

Вадим Новинский призвал к прямым переговорам с Россией, Донецком и Луганском, назвал войну в Донбассе "гражданским конфликтом", а Украинскую православную церковь Московского патриархата - единственной канонической церковью в Украине.

 

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