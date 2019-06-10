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Espreso.tvОбществоПевица Настя Приходько пойдет в Раду от "Батькивщины"

Певица Настя Приходько пойдет в Раду от "Батькивщины"

Украинская певица Настя Приходько будет участвовать в выборах в Верховную Раду как кандидат от партии Батькивщина

Об этом Приходько заявила на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья, мне очень приятно, что я могу снова обратиться к вам. Сегодня был съезд партии Батькивщина, где мы смогли увидеть первую пятерку списка. Я выбрала для себя немного другой путь. Я хочу пойти по мажоритарному округу. Список - это очень просто для меня ", - сказала Приходько.

Как добавил Назар Приходько, речь идет про округ на востоке страны.

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