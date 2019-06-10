Певица Настя Приходько пойдет в Раду от "Батькивщины"

10 июня, 2019, 14:27

Украинская певица Настя Приходько будет участвовать в выборах в Верховную Раду как кандидат от партии Батькивщина

Об этом Приходько заявила на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья, мне очень приятно, что я могу снова обратиться к вам. Сегодня был съезд партии Батькивщина, где мы смогли увидеть первую пятерку списка. Я выбрала для себя немного другой путь. Я хочу пойти по мажоритарному округу. Список - это очень просто для меня ", - сказала Приходько.

Как добавил Назар Приходько, речь идет про округ на востоке страны.