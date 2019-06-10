Минфин планирует снова выпустить евробонды
10 июня, 2019, 14:58
Министерство финансов Украины планирует выпуск семилетних еврооблигаций, номинированных в евро
Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.
Она отметила, что делегация Украины отправляется на встречи с инвесторами. В течение четырех дней в украинском Минфине планируют провести встречи в четырех городах: Лондон, Франкфурт, Мюнхен и Милан.
В пресс-службе министерства добавили, что в качестве совместных букраннеров для проведения ряда встреч с инвесторами привлечены BNP Paribas и Goldman Sachs International.
- Отметим, в последний раз Украина выходила на рынок внешних заимствований в октябре 2018 года, разместив пятилетние евробонды на сумму 750 млн долларов под 8,994% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов под 9,750%.
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