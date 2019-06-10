//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинфин планирует снова выпустить евробонды

Минфин планирует снова выпустить евробонды


фото: bild
Министерство финансов Украины планирует выпуск семилетних еврооблигаций, номинированных в евро

Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Она отметила, что делегация Украины отправляется на встречи с инвесторами. В течение четырех дней в украинском Минфине планируют провести встречи в четырех городах: Лондон, Франкфурт, Мюнхен и Милан.

В пресс-службе министерства добавили, что в качестве совместных букраннеров для проведения ряда встреч с инвесторами привлечены BNP Paribas и Goldman Sachs International.

  • Отметим, в последний раз Украина выходила на рынок внешних заимствований в октябре 2018 года, разместив пятилетние евробонды на сумму 750 млн долларов под 8,994% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов под 9,750%.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 июня, 2019 понедельник

больше новостей

10 июня, 2019 понедельник

9 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать