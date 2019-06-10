Минфин планирует снова выпустить евробонды

10 июня, 2019, 14:58

Министерство финансов Украины планирует выпуск семилетних еврооблигаций, номинированных в евро

Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Она отметила, что делегация Украины отправляется на встречи с инвесторами. В течение четырех дней в украинском Минфине планируют провести встречи в четырех городах: Лондон, Франкфурт, Мюнхен и Милан.

В пресс-службе министерства добавили, что в качестве совместных букраннеров для проведения ряда встреч с инвесторами привлечены BNP Paribas и Goldman Sachs International.